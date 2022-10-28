ВСУ сбили уже более 300 дронов-камикадзе Shahed. Россия заказала 2400 – Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ на сегодняшний день сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые запускала Россия по территории Украины. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ВС ВСУ Юрий Игнат.

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"На сегодняшний день, с 13 сентября, когда первый Shahed был сбит в Купянске, уже есть более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed 136", – сказал он.

По словам Игната, пока неизвестно, сколько у России таких дронов.

Он напомнил, что, по информации, озвученной руководством государства, Россия заказала в Иране 2400 БПЛА Shahed. "Но неизвестно, есть ли у них (у Ирана. – Ред.) столько. Неизвестно, способны ли они производить в том количестве, которое хочет Россия", – отметил пресс-секретарь.

24 октября руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на 22 октября россияне применили 330 "шахедов" (примерно 220 сбитых) и сейчас используют вторую партию.

"Они заказали около 1700 всех типов дронов, сейчас вторая партия пошла. Вы же должны понять, они заказали 1700 штук, но их еще нужно изготовить. Поэтому здесь тоже есть определенные проблемы. Но, как видите, ПВО в принципе справляется – 70% сбиты ", – добавил глава ГУР.

Вадим Ребрина

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