Во время внеочередной встречи лидеров G7 президент Владимир Зеленский обратился к ним с просьбой оказать содействие созданию над Украиной воздушного щита. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"Руководитель России, который сейчас находится на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность к повышению эскалации. И эта его возможность является угрозой для всех нас. Но мы можем преодолеть эту угрозу — у нас есть формула мира", — сказал Зеленский.

Первым пунктом формулы мира он назвал оборонную поддержку, воздушный щит Украины. По его словам, когда Украина получит современные системы ПВО, аргумент РФ в виде ракетных ударов перестанет работать. Президент выразил надежду, что это будут системы среднего и дальнего радиуса действия, позволяющие создать эшелонированную систему обороны.

По словам Зеленского, Россия заказала в Иране 2400 БПЛА Shahed.

Он обратился к президенту Франции и премьер-министру Италии: "Мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T. Если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы".

СПРАВКА. Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами в любых погодных условиях, при применении противником различных помех большой интенсивности.

Зеленский попросил участников встречи финансовой помощи для создания щита для Украины.

Второй пункт формулы мира — территориальная целостность Украины. И он логично сочетается с третьим пунктом — с наказанием, являющимся неотъемлемым элементом любой формулы мира, отметил Зеленский.

"Кто начал вооруженную агрессию — тот международный преступник. Тот должен быть осужден", — сказал президент.

Вадим Ребрина

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