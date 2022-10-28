Артиллеристы Сил обороны Украины уничтожили новейший российский танк Т-90 снарядом Excalibur. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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В комментарии к видео говорится, что оккупанты пытались спрятать свой танк Т-90М "Прорыв" с помощью комплекса средств снижения заметности "Накидка".

Тем не менее украинские артиллеристы уничтожили танк 155 мм высокоточным снарядом М982 Excalibur.

Этот эпизод произошел в Херсонской области.

"Работа группы аэроразведки "Люфтваффе" 129-й бригады ТРО из Кривого Рога", – написал Бутусов.

Ранее сегодня появилось видео, как морпехи-зенитчики разбили "стаю" иранских дронов-камикадзе.

В новом пакете военной помощи от США, о котором объявили 28 октября, – 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Наталія Медведєва

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