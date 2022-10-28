UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские артиллеристы снарядом Excalibur уничтожили новый российский танк Т-90 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 20:15
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Артиллеристы Сил обороны Украины уничтожили новейший российский танк Т-90 снарядом Excalibur. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В комментарии к видео говорится, что оккупанты пытались спрятать свой танк Т-90М "Прорыв" с помощью комплекса средств снижения заметности "Накидка".

Тем не менее украинские артиллеристы уничтожили танк 155 мм высокоточным снарядом М982 Excalibur.

Этот эпизод произошел в Херсонской области.

"Работа группы аэроразведки "Люфтваффе" 129-й бригады ТРО из Кривого Рога", – написал Бутусов.

Читайте также: ВСУ захватили БТР россиян без единого выстрела: те спали в палатке – видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область танк excalibur
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 