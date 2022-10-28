Пентагон объявил о "быстром" пакете военной помощи Украине на $275 млн: что включено

Администрация президента США Джо Байдена сформировала новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму около $275 млн. Об этом было сообщено на брифинге в Пентагоне.

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Поставка осуществляется в рамках полномочий президента из существующих запасов Пентагона и не включает системы вооружения, которые Украине ранее не передавались.

На брифинге пресс-представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в состав пакета помощи войдут:

- боеприпасы для HIMARS,

- 2,75 млн боеприпасов для стрелкового оружия,

- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм,

- 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования,

- 125 бронемашин HMMWV,

- системы военной спутниковой связи (альтернатива Starlink).

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружений и техники".

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