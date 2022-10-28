Пентагон объявил о "быстром" пакете военной помощи Украине на $275 млн: что включено
Администрация президента США Джо Байдена сформировала новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму около $275 млн. Об этом было сообщено на брифинге в Пентагоне.
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Поставка осуществляется в рамках полномочий президента из существующих запасов Пентагона и не включает системы вооружения, которые Украине ранее не передавались.
На брифинге пресс-представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в состав пакета помощи войдут:
- боеприпасы для HIMARS,
- 2,75 млн боеприпасов для стрелкового оружия,
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм,
- 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования,
- 125 бронемашин HMMWV,
- системы военной спутниковой связи (альтернатива Starlink).
Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружений и техники".
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- 24 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что провел "продуктивный разговор" с главой Пентагона Ллойдом Остином, в том числе о новом пакете военной помощи.
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