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Резников "продуктивно" поговорил с главой Пентагона о шантаже РФ и новом пакете помощи США

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 23:52
Резников
Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - EPA)

Министр обороны Алексей Резников провел "продуктивный разговор" с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Ценю четкую позицию США не реагировать на провокации и позицию нетерпимости к шантажу", – заявил Резников.

Он сообщил, что также с Остиным обсуждался следующий пакет помощи США Украине в сфере безопасности. Подробности пообещал обнародовать позже.

  • Сегодня Остин также обсудил вбросы Кремля о "грязной бомбе" с генсеком НАТО и министром обороны Британии после звонков по этому поводу в разные страны Шойгу и Герасимова.
  • По данным NBC, в Конгрессе США обсуждается законопроект, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов. Речь идет о пакете на $50 млрд.

Читайте также: Резников о вбросе Кремля о "грязной бомбе": На воре шапка горит

Оксана Житнюк
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пентагон Алексей Резников война военная помощь Ллойд Остин
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