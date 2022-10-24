Резников "продуктивно" поговорил с главой Пентагона о шантаже РФ и новом пакете помощи США
24.10.2022, 23:52
Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - EPA)
Министр обороны Алексей Резников провел "продуктивный разговор" с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом он сообщил в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Ценю четкую позицию США не реагировать на провокации и позицию нетерпимости к шантажу", – заявил Резников.
Он сообщил, что также с Остиным обсуждался следующий пакет помощи США Украине в сфере безопасности. Подробности пообещал обнародовать позже.
- Сегодня Остин также обсудил вбросы Кремля о "грязной бомбе" с генсеком НАТО и министром обороны Британии после звонков по этому поводу в разные страны Шойгу и Герасимова.
- По данным NBC, в Конгрессе США обсуждается законопроект, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов. Речь идет о пакете на $50 млрд.
Читайте также: Резников о вбросе Кремля о "грязной бомбе": На воре шапка горит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии