Резников "продуктивно" поговорил с главой Пентагона о шантаже РФ и новом пакете помощи США

Министр обороны Алексей Резников провел "продуктивный разговор" с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Ценю четкую позицию США не реагировать на провокации и позицию нетерпимости к шантажу", – заявил Резников.

Он сообщил, что также с Остиным обсуждался следующий пакет помощи США Украине в сфере безопасности. Подробности пообещал обнародовать позже.

Сегодня Остин также обсудил вбросы Кремля о "грязной бомбе" с генсеком НАТО и министром обороны Британии после звонков по этому поводу в разные страны Шойгу и Герасимова.

По данным NBC, в Конгрессе США обсуждается законопроект, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов. Речь идет о пакете на $50 млрд.

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Оксана Житнюк

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