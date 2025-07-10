Россия запустила 18 ракет и около 400 дронов. Зеленский обещает "жесткий" ответ

На встрече в рамках коалиции желающих Зеленский будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании производства перехватчиков и поставок ПВО

Последствия обстрела в Киеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 10 июля Россия устроила очередной массированный комбинированный удар по Украине, запустив 18 ракет и около 400 беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пообещав ответ на атаку.

Почти половина из запущенных Россией дронов – "шахеды".

Главными целями атаки были Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

"Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора", – написал Зеленский.

Он отметил, что партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий.

"Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", – заверил он.