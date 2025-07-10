Росія запустила 18 ракет і близько 400 дронів. Зеленський обіцяє "жорстку" відповідь

На зустрічі у межах коаліції охочих Зеленський говоритиме з партнерами про додаткове фінансування на виробництво перехоплювачів і постачання ППО

Наслідки обстріли у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 10 липня Росія влаштувала черговий масований комбінований удар по Україні, запустивши 18 ракет і близько 400 безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пообіцявши відповідь на атаку.

Майже половина із запущених Росією дронів – "шахеди".

Головними цілями атаки були Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська й Харківська області.

"Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору", – написав Зеленський.

Він наголосив, що партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій.

"Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів і постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", – запевнив він.