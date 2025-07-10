Майже 10 годин тривала масована російська атака на Київщину: летіли ракети і "шахеди"
У ніч проти 10 липня Росія масовано атакувала Київщину впродовж майже 10 годин, запускаючи ударні дрони й ракети. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, він у лікарні.
Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у чотирьох районах області.
У Броварському районі пошкоджено приватні будинки й господарчі споруди. У них вибито вікна та двері, посічено фасади. Ще в одному приватному будинку сталося пожежа, її згасили. Пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.
У Вишгородському районі горів гараж.
У Бориспільському й Обухівському районах пошкоджено приватні будинки.
Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися, наголосив очільник ОВА.
- У Києві наслідки масованої російської атаки фіксуються в шести районах. Загинули дві людини, десятки – отримали поранення.