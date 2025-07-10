Майже 10 годин тривала масована російська атака на Київщину: летіли ракети і "шахеди"

Наслідки чергової російської комбінованої атаки є у чотирьох районах Київської області

Мисливці за "шахедами" (фото - Нацгвардія)

У ніч проти 10 липня Росія масовано атакувала Київщину впродовж майже 10 годин, запускаючи ударні дрони й ракети. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, він у лікарні.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у чотирьох районах області.

У Броварському районі пошкоджено приватні будинки й господарчі споруди. У них вибито вікна та двері, посічено фасади. Ще в одному приватному будинку сталося пожежа, її згасили. Пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі горів гараж.

У Бориспільському й Обухівському районах пошкоджено приватні будинки.

Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися, наголосив очільник ОВА.