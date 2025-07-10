Росія масовано атакувала Київ "шахедами": вбила двох людей, ще 14 поранено – відео, фото

Наслідки у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 10 липня Росія масовано атакувала Україну "шахедами", зокрема цілила по Києву. У столиці є наслідки в шести районах. Дві людини загинули, 13 людей постраждали. Про це повідомив очільник Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко.

У Шевченківському районі рятувальники працювали у житловому будинку, де внаслідок падіння уламків сталася пожежа на верхньому поверсі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також частини дрона впали поблизу АЗС, інформує Ткаченко.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах і на заправці. Також уламки впали на подвір’я одного з житлових будинків, написав Кличко.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

У Голосіївському районі через падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.

У Подільському районі – падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Ткаченко закликав після повернення додому з укриттів зачиняти вікна – дуже багато диму в столиці внаслідок повітряної атаки.

ОНОВЛЕНО О 07:08. Кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей, повідомив Кличко. Девʼятьох із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

ОНОВЛЕНО О 07:50. У Подільському районі практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Наразі вже 16 постраждалих. 10 із них госпіталізували.

ОНОВЛЕНО О 08:35. Наслідки фіксують вже у восьми районах столиці, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

У Подільському районі загинули 68-річна мешканка столиці і 22-річна капралка поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Триває розбір завалів.

Також обмежено рух транспорту на таких вулицях:

→ Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела);

→ Козелецька (від вул. Миколи Василенка);

→ Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка);

→ Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського);

→ Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької).

ОНОВЛЕНО О 09:22. В одному з районів столиці збили БпЛА з CRPA-антеною та камерою, повідомила прокуратура.

Постраждалих наразі щонайменше 14.

Суспільне показало наслідки в Шевченківському районі: