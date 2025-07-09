Наймасштабніша атака по Україні: Росія вгатила 728 дронами та 13 ракетами

Наслідки атаки у Луцьку (Фото: ДСНС)

У ніч проти 9 липня Росія запустила по Україні 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 дронів різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 718 цілей, повідомили Повітряні сили.

Ворог атакував "шахедами" та дронами-імітаторами з напрямків міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел та Міллєрово. Сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" були запущені з районів Енгельса у Саратовській області та Курської області.

Ще шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" росіяни запустили з із повітряного простору Липецької області. Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.

Станом на 08:30 знешкоджено 718 засобів повітряного нападу, з них 303 – збиті, а ще 415 – локаційно втрачені. Зокрема:

→ 296 ворожих БпЛА збито, 415 — локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби;

→ сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" – збито.

Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Міський голова Луцька повідомив, що місто зазнало наймасованішої атаки – росіяни запускали дрони та ракеті протягом кількох годин. За даними надзвичайників, виникли пожежі на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Постраждалих не виявлено.

У Київській області в Броварському районі через атаку БпЛА травмована жінка – з закритим переломом грудної клітини її госпіталізували.