Наймасштабніша атака по Україні: Росія вгатила 728 дронами та 13 ракетами
У ніч проти 9 липня Росія запустила по Україні 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 дронів різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 718 цілей, повідомили Повітряні сили.
Ворог атакував "шахедами" та дронами-імітаторами з напрямків міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел та Міллєрово. Сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" були запущені з районів Енгельса у Саратовській області та Курської області.
Ще шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" росіяни запустили з із повітряного простору Липецької області. Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.
Станом на 08:30 знешкоджено 718 засобів повітряного нападу, з них 303 – збиті, а ще 415 – локаційно втрачені. Зокрема:
→ 296 ворожих БпЛА збито, 415 — локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби;
→ сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" – збито.
Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.
Міський голова Луцька повідомив, що місто зазнало наймасованішої атаки – росіяни запускали дрони та ракеті протягом кількох годин. За даними надзвичайників, виникли пожежі на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Постраждалих не виявлено.
У Київській області в Броварському районі через атаку БпЛА травмована жінка – з закритим переломом грудної клітини її госпіталізували.
- У червні начальник служби зв'язку з громадськістю командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що Росія збільшує виробництво дронів, застосовує вже до 500 за ніч. Однак, за його словами, говорити про 1000 дронів за одну атаку поки зарано.
- 4 липня Росія встановила антирекорд, застосувавши понад 330 дронів "шахед" під час атаки, повідомляв представник Повітряних сил Ігнат.
- У ніч проти 9 липня Польща підіймала літаки й посилювала безпеку на землі через атаку Росії. Польські та союзні винищувачі кілька годин моніторили повітряний простір.