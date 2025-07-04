Ігнат: Росія встановила новий антирекорд – застосовано понад 330 ударних "шахедів"
Росія під час нічної атаки 4 липня встановила новий антирекорд – застосовано 550 засобів повітряного нападу, зокрема понад 330 саме ударних дронів "шахед". Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язку з громадськістю командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Основним напрямком атаки були Київ та область.
"Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", – зазначив він.
Ігнат зазначив, що протиповітряній обороні вдалося перехопити чимало цілей. Зокрема, дві з чотирьох крилатих ракет "Іскандер-К/KN-23", але шість ракет "Іскандер-М" перехопити не вдалося.
Також завдяки "інноваційній технології" дронів-перехоплювачів вдалося збити десятки російських дронів, повідомив Ігнат. Однак він пояснив, що насправді технологія не така вже й інноваційна, адже застосовується тривалий час для перехоплення дронів-розвідників, але наразі успішно працює і по ударних БпЛА.
- Ввечері 3 липня Росія атакувала Київ дронами, в кількох районах впали уламки, але постраждалих та пошкоджень виявлено не було.
- Вночі ворог застосував ракети та дрони для атаки на Україну, зокрема столицю. Влучило дев'ять ракет та 63 дрони, 478 цілей були знешкоджені.
- Внаслідок атаки у Києві є наслідки у шести районах, поранено щонайменше 23 людини, зокрема 10-річну дитину. Постраждали житлові будинки, Укрзалізниця, горіли автомобілі.
- Глава МЗС Сибіга переконаний, що Путін навмисно влаштував масовану атаку після розмови з Трампом.