Ігнат: Росія встановила новий антирекорд – застосовано понад 330 ударних "шахедів"

Юрій Ігнат (Фото: Укрінформ)

Росія під час нічної атаки 4 липня встановила новий антирекорд – застосовано 550 засобів повітряного нападу, зокрема понад 330 саме ударних дронів "шахед". Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язку з громадськістю командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Основним напрямком атаки були Київ та область.

"Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", – зазначив він.

Ігнат зазначив, що протиповітряній обороні вдалося перехопити чимало цілей. Зокрема, дві з чотирьох крилатих ракет "Іскандер-К/KN-23", але шість ракет "Іскандер-М" перехопити не вдалося.

Також завдяки "інноваційній технології" дронів-перехоплювачів вдалося збити десятки російських дронів, повідомив Ігнат. Однак він пояснив, що насправді технологія не така вже й інноваційна, адже застосовується тривалий час для перехоплення дронів-розвідників, але наразі успішно працює і по ударних БпЛА.