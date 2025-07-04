Росія атакувала 550 безпілотниками та ракетами. Основний напрямок удару – Київ, фото

Влучило дев'ять ракет та 63 дрони, в понад 30 локаціях впали уламки

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч на 4 липня країна-агресорка атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 з яких було знешкоджено силами протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Атака почалася із 18:00 3 липня.

Росія вдарила 550 засобами повітряного нападу:

- 539 ударними безпілотниками і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких 330 – "шахеди";

- однією аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал";

- шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М";

- чотирма крилатими ракетами "Іскандер-К".

Знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника:

- збито 268 ворожих БпЛА, 208 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- збито дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Влучили дев'ять ракет та 63 безпілотники у восьми локаціях, також зафіксовано падіння уламків у 33 локаціях.

Основним напрямком удару був Київ. Є наслідки у шести районах міста, постраждали щонайменше 23 людини. Постраждали житлові будинки, Укрзалізниця, горіли автомобілі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час атаки у столиці пошкоджені п'ять автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців. Попередньо серед медиків поранених немає.

Фото: Віталій Кличко

Також удар прийшовся по Київській області, де зафіксовані наслідки у пʼяти районах області на 11 локаціях.

Відомо також про наслідки в Полтавській та Дніпропетровській областях.

Як повідомив очільник Полтавської військової адміністрації Володимир Когут, внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. Травмовані двоє людей, їх госпіталізували.

У Дніпропетровської області, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі було збито 14 російських безпілотників. Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і два гаражі.

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