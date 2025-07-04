Росія вдарила по Києву та області: 14 постраждалих, пошкоджені будинки та Укрзалізниця

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У ніч проти 4 липня Росія атакувала Київ та Київську область ударними безпілотниками. Є наслідки в шести районах міста та п'яті районах області. В столиці відомо щонайменше про 14 постраждалих.

Атака на регіон почалася ввечері 3 липня близько 17:00 і майже безперервно тривала до ранку. Станом на 06:30 відбою ще не було.

Близько 05:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки в шести районах міста.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу, без пожежі.

У Солом'янському сталося падіння уламків на нежитлову забудову, а також на території гаражного кооперативу. Виникла пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення та було займання в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків сталося у двір 16-поверхового житлового будинку, внаслідок чого зайнялися автомобілі. Пожежа через уламки виникла в приватному секторі.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території, без пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили новий 8-поверховий житловий будинок, в який ще не встигли заселитися мешканці. Пожежа сталася на першому поверсі будинку. Також виникла пожежа в приватному секторі.

Падіння уламків зафіксоване і в Голосіївському районі столиці. Там сталося пошкодження медичного закладу.

Укрзалізниця повідомила про пошкодження інфраструктури в межах міста, через що пасажирські поїзди західного напрямку курсують з відхиленням маршруту, а рейси Kyiv City Express частково скасовані.

Станом на 04:50 було відомо про 14 постраждалих. За даними Кличка, 12 людей госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

В Київській області, за даними очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, станом на 02:19 біло відомо про наслідки у пʼяти районах області на 11 локаціях.

Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах. Інформації про постраждалих не надходило.