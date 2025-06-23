Російська атака на Київ. З-під завалів дістали тіла дев’яти людей, зокрема дитини

З-під завалів будинку дістали тіла жінки та її 11-річної доньки

Наслідки атаки (Фото: Київська міська прокуратура)

У Києві кількість загиблих у результаті нічної російської атаки збільшилася до дев'яти, серед жертв – дитина. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними відомства, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

Рятувальники й далі розбирають пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі в стаціонарах медзакладів на лікуванні залишаються четверо постраждалих після нічної атаки на столицю. Серед них – двоє дітей і вагітна жінка.