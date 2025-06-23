Російська атака на Київ. З-під завалів дістали тіла дев’яти людей, зокрема дитини
У Києві кількість загиблих у результаті нічної російської атаки збільшилася до дев'яти, серед жертв – дитина. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними відомства, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.
Рятувальники й далі розбирають пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі в стаціонарах медзакладів на лікуванні залишаються четверо постраждалих після нічної атаки на столицю. Серед них – двоє дітей і вагітна жінка.
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