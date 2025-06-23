Росія вдарила по Україні 16 "Іскандерами" та 352 дронами: ППО знешкодила більшість засобів атаки

Атака на Київ (Фото: Київська міська прокуратура)

У ніч проти 23 червня Росія атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу, з яких 352 дрони та 16 ракет "Іскандер" різних типів. Знешкодити протиповітряній обороні вдалося 354 засоби, повідомили в Повітряних силах.

Дрони ворог запускав з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. До 160 із них – це саме ударні БпЛА "шахед".

Також окупанти запустили 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із районів Таганрога та Брянська, і п'ять ракет "Іскандер-К" із району Курська.

Основний напрямок удару – Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00 знешкоджено 354 засоби повітряного нападу з яких 158 збито, а 196 – локаційно втрачені. Серед них дронів збито 146, а локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби – 193. Також збито сім балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та п'ять "Іскандер-К", три "Іскандер-М"/KN-23 локаційно втрачені.

У Києві та області зафіксовані прямі влучання засобів повітряного нападу у шести локаціях, ще на 25 локаціях зафіксовані падіння уламків.