Россия ударила по Украине 16 "Искандерами" и 352 дронами: ПВО обезвредила большинство

Атака на Киев (Фото: Киевская городская прокуратура)

В ночь на 23 июня Россия атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения, из которых 352 дрона и 16 ракет "Искандер" разных типов. Обезвредить противовоздушной обороне удалось 354 средства, сообщили в Воздушных силах.

Дроны враг запускал из направлений Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. До 160 из них – это ударные БпЛА "шахед".

Также оккупанты запустили 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из районов Таганрога и Брянска, и пять ракет "Искандер-К" из района Курска.

Основное направление удара – Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 обезврежено 354 средства воздушного нападения, из которых 158 сбито, а 196 – локационно потеряно. Среди них дронов сбито 146, а локационно потеряно/подавлено средствами радиоэлектронной борьбы – 193. Также сбито семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и пять "Искандер-К", три "Искандер-М"/KN-23 локационно потеряны.

В Киеве и области зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения в шести локациях, еще на 25 локациях зафиксировано падение обломков.