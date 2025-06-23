В Киеве выросло количество погибших, спасатели работают на двух локациях – видео
В Киеве выросло количество погибших в результате ночной российской атаки дронами и баллистикой. Спасатели работают на местах, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 08:40 известно уже о шести погибших в Шевченковском районе, где в пятиэтажке разрушены перекрытия нескольких этажей. Работы по ликвидации последствий продолжаются сразу на двух локациях. Привлечены 312 спасателей и 74 единицы техники.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что взрывной волной также повреждены квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек, среди которых ребенок и беременная.
Всего в городе пострадали 19 человек, восемь из них находятся в стационарах городских больниц.
Офис генпрокурора сообщил, что из-за атаки на столицу начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
- 17 июня Россия разрушила подъезд девятиэтажки в Соломенском районе Киева. Из-под завалов извлекли тела 23 человек, всего во время этой атаки в столице погибли 28 человек, еще 134 пострадали.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами. Также пострадала Киевская область – есть погибший и пострадавшие.