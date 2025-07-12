FT: Трамп видит в Путине партнера в переговорах, а в Зеленском – препятствие

Несмотря на смену риторики президента США, нет доказательств, что он займет более проукраинскую позицию

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: пресс-служба Белого дома)

Президент США Дональд Трамп видит в российском диктатора Владимире Путине партнера по переговорам, а президента Владимира Зеленского воспринимает как помеху. Такое мнение Financial Times озвучили два высокопоставленных чиновника, участвовавших в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности.

Новая риторика Трампа с критикой в адрес России и Путина вселила в Европу некоторые надежды на возможное изменение его позиции. Однако пока мало ощутимых доказательств того, что Белый дом займет более проукраинскую позицию, говорят собеседники.

По их словам, союзники на Западе по-прежнему склонны предполагать, что в Путине Трамп видит партнера в любом урегулировании, а Зеленского воспринимает как "главное препятствие" на пути к достижению работоспособного мирного соглашения.

"Смена тона вызывает некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", – сказал один из чиновников.

Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо заявила, что новая риторика Трампа связана, скорее, с разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины