FT: Трамп видит в Путине партнера в переговорах, а в Зеленском – препятствие
Президент США Дональд Трамп видит в российском диктатора Владимире Путине партнера по переговорам, а президента Владимира Зеленского воспринимает как помеху. Такое мнение Financial Times озвучили два высокопоставленных чиновника, участвовавших в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности.
Новая риторика Трампа с критикой в адрес России и Путина вселила в Европу некоторые надежды на возможное изменение его позиции. Однако пока мало ощутимых доказательств того, что Белый дом займет более проукраинскую позицию, говорят собеседники.
По их словам, союзники на Западе по-прежнему склонны предполагать, что в Путине Трамп видит партнера в любом урегулировании, а Зеленского воспринимает как "главное препятствие" на пути к достижению работоспособного мирного соглашения.
"Смена тона вызывает некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", – сказал один из чиновников.
Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо заявила, что новая риторика Трампа связана, скорее, с разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины
- 8 июля Трамп заявил, что Путин говорит много "фигни" насчет окончания российско-украинской войны, но его поведение оказалось бессодержательным.
- На следующий день президент США сказал, что Путин хочет и дальше убивать людей, а это неправильно. Он повторил, что крайне недоволен разговором с российским диктатором.
- CNN обнародовала аудиозапись, на которой Трамп признался, что угрожал Путину "разбомбить Москву к чертовой матери". Аудио датировано 2024 годом.
- 11 июля Трамп анонсировал важное заявление по России на 14 июля и сказал, что НАТО оплатит помощь Киеву "в 100% размере".
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