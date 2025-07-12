FT: Трамп бачить у Путіні партнера у переговорах, а у Зеленському – перешкоду

Незважаючи на зміну риторики президента США, немає доказів, що він займе більш проукраїнську позицію

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: прес-служба Білого дому)

Президент США Дональд Трамп бачить у російському диктаторі Володимирі Путіні партнера з переговорів, а президента Володимира Зеленського сприймає як перешкоду. Таку думку Financial Times озвучили два високопосадовці, які брали участь у переговорах з Вашингтоном з питань оборони та безпеки.

Нова риторика Трампа з критикою на адресу Росії та Путіна вселила до Європи деякі надії на можливу зміну його позиції. Однак поки що мало відчутних доказів того, що Білий дім займе більш проукраїнську позицію, кажуть співрозмовники.

За їхніми словами, союзники на Заході, як і раніше, схильні припускати, що в Путіні Трамп бачить партнера в будь-якому врегулюванні, а Зеленського сприймає як "головну перешкоду" на шляху до досягнення працездатної мирної угоди.

"Зміна тону викликає деяке зайве хвилювання. Але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.

Старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у Путіні, ніж з його симпатією до Зеленського чи підтримкою України