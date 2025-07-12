FT: Трамп бачить у Путіні партнера у переговорах, а у Зеленському – перешкоду
Президент США Дональд Трамп бачить у російському диктаторі Володимирі Путіні партнера з переговорів, а президента Володимира Зеленського сприймає як перешкоду. Таку думку Financial Times озвучили два високопосадовці, які брали участь у переговорах з Вашингтоном з питань оборони та безпеки.
Нова риторика Трампа з критикою на адресу Росії та Путіна вселила до Європи деякі надії на можливу зміну його позиції. Однак поки що мало відчутних доказів того, що Білий дім займе більш проукраїнську позицію, кажуть співрозмовники.
За їхніми словами, союзники на Заході, як і раніше, схильні припускати, що в Путіні Трамп бачить партнера в будь-якому врегулюванні, а Зеленського сприймає як "головну перешкоду" на шляху до досягнення працездатної мирної угоди.
"Зміна тону викликає деяке зайве хвилювання. Але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.
Старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у Путіні, ніж з його симпатією до Зеленського чи підтримкою України
- 8 липня Трамп заявив, Що Путін говорить багато "фігні" щодо закінчення російсько-української війни, але його поведінка виявилася беззмістовною.
- Наступного дня президент США сказав, що Путін хоче й надалі вбивати людей, а це неправильно. Він повторив, що вкрай незадоволений розмовою із російським диктатором.
- CNN оприлюднив аудіозапис, на якому Трамп зізнався, що погрожував Путіну "розбомбити Москву до чортової матері". Аудіо датовано 2024 роком.
- 11 липня Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії 14 липня і сказав, що НАТО сплатить допомогу Києву "в 100% розмірі".
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