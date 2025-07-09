Трамп каже, що погрожував Путіну "розбомбити до біса Москву" – аудіо CNN
Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

У 2024 році на закритій зустрічі донорів президент США Дональд Трамп заявив, що колись він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи "розбомбити Москву" у відповідь. Відповідний аудіозапис з’явився в розпорядженні американського каналу CNN.

"Путіну я сказав: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю до біса Москву. Кажу тобі, у мене немає вибору. А потім [Путін] каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", – розповідав Трамп на заході зі збору коштів про свою розмову із диктатором РФ.

Трамп каже, що погрожував Путіну "розбомбити до біса Москву" – аудіо CNN
Скриншот з відео CNN
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Пізніше Трамп заявив, що нібито передав аналогічне попередження президенту Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, запевнивши його, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.

"Він подумав, що я збожеволів", – сказав Трамп про Сі, але зазначив, що між ними нібито ніколи не було проблем.

Аудіо раніше не транслювалося. Виборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.

  • 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США надто невеликі.
  • FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України.
  • Вже 8 липня Трамп сказав про намір збільшити військову допомогу Україні, після чого про це оголосили і в Пентагоні.
  • Також Трамп заявив, що Путін говорить багато "фігні" щодо закінчення російсько-української війни, але його поведінка виявилась беззмістовною.
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