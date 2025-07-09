Трамп каже, що погрожував Путіну "розбомбити до біса Москву" – аудіо CNN

Американський президент стверджує, що колись пригрозив Путіну бомбардуванням, якщо той наважиться на повномасштабне вторгнення до України

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

У 2024 році на закритій зустрічі донорів президент США Дональд Трамп заявив, що колись він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи "розбомбити Москву" у відповідь. Відповідний аудіозапис з’явився в розпорядженні американського каналу CNN.

"Путіну я сказав: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю до біса Москву. Кажу тобі, у мене немає вибору. А потім [Путін] каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", – розповідав Трамп на заході зі збору коштів про свою розмову із диктатором РФ.

Скриншот з відео CNN

Пізніше Трамп заявив, що нібито передав аналогічне попередження президенту Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, запевнивши його, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.

"Він подумав, що я збожеволів", – сказав Трамп про Сі, але зазначив, що між ними нібито ніколи не було проблем.

Аудіо раніше не транслювалося. Виборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.