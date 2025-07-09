Трамп каже, що погрожував Путіну "розбомбити до біса Москву" – аудіо CNN
У 2024 році на закритій зустрічі донорів президент США Дональд Трамп заявив, що колись він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи "розбомбити Москву" у відповідь. Відповідний аудіозапис з’явився в розпорядженні американського каналу CNN.
"Путіну я сказав: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю до біса Москву. Кажу тобі, у мене немає вибору. А потім [Путін] каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", – розповідав Трамп на заході зі збору коштів про свою розмову із диктатором РФ.
Пізніше Трамп заявив, що нібито передав аналогічне попередження президенту Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, запевнивши його, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.
"Він подумав, що я збожеволів", – сказав Трамп про Сі, але зазначив, що між ними нібито ніколи не було проблем.
Аудіо раніше не транслювалося. Виборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США надто невеликі.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України.
- Вже 8 липня Трамп сказав про намір збільшити військову допомогу Україні, після чого про це оголосили і в Пентагоні.
- Також Трамп заявив, що Путін говорить багато "фігні" щодо закінчення російсько-української війни, але його поведінка виявилась беззмістовною.