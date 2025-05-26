FT: Китай покращив армію для ймовірного нападу на Тайвань у найкоротші терміни

Навчання флоту Тайваню (Фото: EPA)

Китай посилив свою здатність до потенційного нападу на Тайвань завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам та більш боєздатним десантним підрозділам. Про це пише Financial Times з посиланням на представників збройних сил Тайваню та США.

Один із високопоставлених тайванських військових заявив, що китайські Військово-повітряні сили та ракетні підрозділи, які можуть відіграти роль у вторгненні на Тайвань, покращилися до такої міри, що вони здатні "перейти з мирного часу на військові операції будь-коли".

Інші представники оборонного відомства Тайваню заявили, що операції Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зараз містять постійне навчання десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення, постійну готовність підрозділів армійської авіації, які могли б десантуватися на острів з повітря, та нову ракетну систему, здатну вразити будь-яку точку.

Представник Міністерства оборони Тайваню сказав, що Китай "розширив свій бойовий радіус" за допомогою нових винищувачів – J-10, J-11, J-16 і J-20, які можуть досягати цілі з внутрішніх баз без необхідності дозаправлення на прибережних базах, а також за допомогою літака-заправника Y-20.

За даними Міністерства оборони Тайваню, військові літаки НВАК входять у зону ідентифікації протиповітряної оборони (ППО) острова понад 245 разів на місяць, порівнюючи з менш ніж 10 разами на місяць п'ять років тому. Вони також перетинають серединну лінію в Тайванській протоці 120 разів на місяць, стираючи колись неофіційний кордон.

"Це саме по собі є чіткою демонстрацією ескалації та постійного тиску в повітряній сфері, який чиниться на Тайвань", – сказав представник оборонного відомства США.

Інший тайванський чиновник заявив, що посилення повітряної потужності досягли завдяки тому, що військово-повітряні сили НВАК "розширили свій бойовий радіус" за допомогою нових винищувачів – J-10, J-11, J-16 та J-20. Вони можуть долетіти до Тайваню з внутрішніх баз без необхідності дозаправлення на прибережних базах, а також за допомогою літаків-заправників Y-20.

Посадовець Міністерства оборони США заявив, що Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (ВМС НВАК) та Берегова охорона Китаю постійно мають приблизно десяток кораблів, розгорнутих навколо Тайваню.

Це, враховуючи наявність портів поблизу, означало, що Військово-морські сили ВМС НВАК та пов'язані з ними судна можуть "перейти в режим блокади… за лічені години".

Тайванський представник оборонного відомства заявив, що присутність військових кораблів означає, що Китай може розпочати повітряний напад без попередження.

Американська розвідка повідомляє, що президент Китаю Сі Цзіньпін 2019 року наказав НВАК розробити можливості для вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Адмірал Семюел Папаро, глава Індо-Тихоокеанського командування США, заявляв, що, мабуть, деякі з цілей вже досягнуті, пославшись на ракетні сили й супутники, які Китай розмістив у космосі.

Журналісти зазначають, що реформи Сі розбили багато великих армійських частин на менші, більш гнучкі, зокрема шість десантних об'єднаних озброєних бригад, розгорнутих уздовж узбережжя навпроти Тайваню.

Високопоставлений тайванський військовий чиновник заявив, що НВАК знадобиться лише "мінімальний час на переобладнання" для атаки, оскільки вона "безперервно тренується на своїх базах і... вже базується дуже близько до портів, звідки мала б висадитися".

Довідка Тайвань – фактично незалежна острівна держава на сході Азії. До громадянської війни у Китаї острів був частиною Республіки Китай. Китайська Народна Республіка юридично вважає Тайвань своєю територією та прагне її повернути. Існує політика одного Китаю, яка передбачає офіційні відносини тільки з однією зі сторін конфлікту – Республікою Китай на Тайвані чи Китайською Народною Республікою на материку. Україна дотримується визнання КНР та не визнає Тайвань. Тайвань – фактично незалежна острівна держава на сході Азії. До громадянської війни у Китаї острів був частиною Республіки Китай. Китайська Народна Республіка юридично вважає Тайвань своєю територією та прагне її повернути. Існує політика одного Китаю, яка передбачає офіційні відносини тільки з однією зі сторін конфлікту – Республікою Китай на Тайвані чи Китайською Народною Республікою на материку. Україна дотримується визнання КНР та не визнає Тайвань.

10 березня Китай заявив, що бажає "мирного возз'єднання" з Тайванем і готовий докласти до цього всіх зусиль.

17 березня Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм".