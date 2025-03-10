Китай бажає "мирного возз'єднання" з Тайванем і готовий докласти всіх зусиль
Китай вважає Тайвань власною територією та має намір докласти всіх зусиль для "мирного возз'єднання". Про це повідомила прессекретарка Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, повідомляє Reuters.
"[Китай] готовий зробити все можливе, щоб з найбільшою щирістю прагнути мирного возз'єднання. Водночас Китай докладе всіх необхідних зусиль для захисту національного суверенітету й територіальної цілісності та рішуче виступить проти незалежності Тайваню та зовнішнього втручання", – сказала Мао Нін журналістам.
Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Тайвань ніколи не стане "країною", а підтримка його "незалежності" нібито є "втручанням у внутрішні справи Китаю".
Також речник МЗС Китаю заявив, що США зобов'язані припинити продавати зброю Тайваню й обірвати всі військові контакти з островом.
"Тайванське питання лежить в основі основних інтересів Китаю і є першою непереборною червоною лінією у китайсько-американських відносинах", – попередила вона.
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