Китай бажає "мирного возз'єднання" з Тайванем і готовий докласти всіх зусиль

У Китаї вимагають розірвати військові відносини між Тайванем та США

Мао Нін (Фото: mfa.gov.cn)

Китай вважає Тайвань власною територією та має намір докласти всіх зусиль для "мирного возз'єднання". Про це повідомила прессекретарка Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, повідомляє Reuters.

"[Китай] готовий зробити все можливе, щоб з найбільшою щирістю прагнути мирного возз'єднання. Водночас Китай докладе всіх необхідних зусиль для захисту національного суверенітету й територіальної цілісності та рішуче виступить проти незалежності Тайваню та зовнішнього втручання", – сказала Мао Нін журналістам.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Тайвань ніколи не стане "країною", а підтримка його "незалежності" нібито є "втручанням у внутрішні справи Китаю".

Також речник МЗС Китаю заявив, що США зобов'язані припинити продавати зброю Тайваню й обірвати всі військові контакти з островом.

"Тайванське питання лежить в основі основних інтересів Китаю і є першою непереборною червоною лінією у китайсько-американських відносинах", – попередила вона.