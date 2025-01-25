Рубіо поговорив з головним дипломатом КНР. Сказав, що стурбований поведінкою щодо Тайваню
Марко Рубіо (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з головним дипломатом Китаю Ван І, в якій зокрема висловив "серйозну стурбованість" діями Пекіну у Південнокитайському морі. Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту.

Речниця відомства Теммі Брюс повідомила, що під час розмови з Ван І Рубіо підкреслив, що адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа прагнутиме розвивати відносини з Пекіном, які "відстоюють інтереси Сполучених Штатів та ставлять пріоритетом добробут американського народу".

"Секретар також підкреслив прихильність Сполучених Штатів нашим союзникам у регіоні та серйозну стурбованість примусовими діями Китаю проти Тайваню та в Південнокитайському морі", – сказала вона.

За даними Bloomberg, Ван своєю чергою наголосив, що Пекін ніколи не дозволить "відокремити" Тайвань від материкового Китаю, і закликав США "діяти обережно" у вирішенні пов’язаних із цим питань.

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