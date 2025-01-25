Рубіо поговорив з головним дипломатом КНР. Сказав, що стурбований поведінкою щодо Тайваню
Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з головним дипломатом Китаю Ван І, в якій зокрема висловив "серйозну стурбованість" діями Пекіну у Південнокитайському морі. Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту.
Речниця відомства Теммі Брюс повідомила, що під час розмови з Ван І Рубіо підкреслив, що адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа прагнутиме розвивати відносини з Пекіном, які "відстоюють інтереси Сполучених Штатів та ставлять пріоритетом добробут американського народу".
"Секретар також підкреслив прихильність Сполучених Штатів нашим союзникам у регіоні та серйозну стурбованість примусовими діями Китаю проти Тайваню та в Південнокитайському морі", – сказала вона.
За даними Bloomberg, Ван своєю чергою наголосив, що Пекін ніколи не дозволить "відокремити" Тайвань від материкового Китаю, і закликав США "діяти обережно" у вирішенні пов’язаних із цим питань.
- 12 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.
- 13 грудня CBS News писало, що лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа.
- 6 січня 2025 року Трамп заявив, що він і лідер Китаю спілкувалися через представників. А 17 січня стало відомо, що вони провели телефонну розмову.