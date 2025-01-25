Рубіо поговорив з головним дипломатом КНР. Сказав, що стурбований поведінкою щодо Тайваню

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з головним дипломатом Китаю Ван І, в якій зокрема висловив "серйозну стурбованість" діями Пекіну у Південнокитайському морі. Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту.

Речниця відомства Теммі Брюс повідомила, що під час розмови з Ван І Рубіо підкреслив, що адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа прагнутиме розвивати відносини з Пекіном, які "відстоюють інтереси Сполучених Штатів та ставлять пріоритетом добробут американського народу".

"Секретар також підкреслив прихильність Сполучених Штатів нашим союзникам у регіоні та серйозну стурбованість примусовими діями Китаю проти Тайваню та в Південнокитайському морі", – сказала вона.

За даними Bloomberg, Ван своєю чергою наголосив, що Пекін ніколи не дозволить "відокремити" Тайвань від материкового Китаю, і закликав США "діяти обережно" у вирішенні пов’язаних із цим питань.

12 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.

13 грудня CBS News писало, що лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа.

6 січня 2025 року Трамп заявив, що він і лідер Китаю спілкувалися через представників. А 17 січня стало відомо, що вони провели телефонну розмову.