У Китаї привітали позицію Трампа та інших щодо необхідності закінчення війни
Китай позитивно відреагував на позицію президента США Дональда Трампа та інших сторін щодо необхідності закінчення російсько-української війни. Про це під час пресконференції розповіла речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін.
Напередодні Трамп висловив сподівання, що Китай відіграє важливу та конструктивну роль у закінченні війни. Російські пропагандисти з РИА Новости запитали речницю МЗС Китаю, чи планує Пекін вжити будь-яких нових заходів з цього приводу.
За словами Нін, діалог і переговори є єдиним реальним способом вирішення "української кризи" (так Пекін офіційно називає війну РФ проти України).
"Ми раді бачити, що усі сторони грають конструктивну роль і створюють умови для деескалації і політичного врегулювання кризи. Китай і далі сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами", – зазначила посадовиця.
Вона додала, що Китай готовий підтримувати зв'язок з усіма сторонами.
- 22 січня Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він запровадить високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.
- 23 січня Трамп порадив звернутися до Росії з питанням про мирний договір й зазначив, що Україна готова укласти відповідну угоду.