У МЗС країни зазначили, що Пекін готовий підтримувати зв'язок з усіма сторонами

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Китай позитивно відреагував на позицію президента США Дональда Трампа та інших сторін щодо необхідності закінчення російсько-української війни. Про це під час пресконференції розповіла речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін.

Напередодні Трамп висловив сподівання, що Китай відіграє важливу та конструктивну роль у закінченні війни. Російські пропагандисти з РИА Новости запитали речницю МЗС Китаю, чи планує Пекін вжити будь-яких нових заходів з цього приводу.

За словами Нін, діалог і переговори є єдиним реальним способом вирішення "української кризи" (так Пекін офіційно називає війну РФ проти України).

"Ми раді бачити, що усі сторони грають конструктивну роль і створюють умови для деескалації і політичного врегулювання кризи. Китай і далі сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами", – зазначила посадовиця.

Вона додала, що Китай готовий підтримувати зв'язок з усіма сторонами.