В Китае приветствовали позицию Трампа и других по поводу необходимости окончания войны
Китай положительно отреагировал на позицию президента США Дональда Трампа и других сторон по поводу необходимости завершения российско-украинской войны. Об этом во время пресс-конференции рассказала спикер китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.
Накануне Трамп выразил надежду на то, что Китай сыграет важную и конструктивную роль в окончании войны. Российские пропагандисты из РИА Новости спросили пресс-секретаря МИД Китая, планирует ли Пекин принять какие-либо новые меры по этому поводу.
По словам Нин, диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения "украинского кризиса" (так Пекин официально называет войну РФ против Украины).
"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса. Китай продолжит содействовать мирным переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами", – отметила чиновница.
Она добавила, что Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами.
- 22 января Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.
- 23 января Трамп посоветовал обратиться к России с вопросом о мирном договоре и отметил, что Украина готова заключить соответствующее соглашение.