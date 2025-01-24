В МИД страны отметили, что Пекин готов поддерживать связь со всеми сторонами

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Китай положительно отреагировал на позицию президента США Дональда Трампа и других сторон по поводу необходимости завершения российско-украинской войны. Об этом во время пресс-конференции рассказала спикер китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.

Накануне Трамп выразил надежду на то, что Китай сыграет важную и конструктивную роль в окончании войны. Российские пропагандисты из РИА Новости спросили пресс-секретаря МИД Китая, планирует ли Пекин принять какие-либо новые меры по этому поводу.

По словам Нин, диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения "украинского кризиса" (так Пекин официально называет войну РФ против Украины).

"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса. Китай продолжит содействовать мирным переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами", – отметила чиновница.

Она добавила, что Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами.