Трамп пригрозил России высокими налогами, тарифами и санкциями, если не будет скорого мира

Заявил, что любит русский народ, поэтому и делает РФ и Путину "очень большую услугу", когда предлагает соглашение о прекращении войны

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ. Такое сообщение американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

Свою публикацию Трамп начал с заявления, что "не хочет навредить России", любит русский народ и всегда имел хорошие отношения с диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил о "мистификации" со стороны радикально левых по отношению к РФ и распространил пропагандистский штамп о том, что якобы именно Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, потеряв 60 млн человек.

"Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту бессмысленную войну! ВСЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ", – написал президент США (заглавные буквы – как у автора).

По словам Трампа, если в скором времени соглашение об окончании войны не будет заключено, то у него не будет другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Штатам и другим странам.

Американский лидер призвал покончить с этой войной и в очередной раз заявил, что война не началась бы, будь он президентом.

"Мы можем сделать это [окончить войну] легким или трудным способом – и легкий способ всегда лучше. Пришло время "ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ". НИ ОДНА ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УТРАЧЕНА!!!" – подытожил он.