Зеленский: В миротворческой миссии должны быть американцы, без них никто не рискнет
Президент Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы для Украины должны предусматривать войска США, о чем он обратился к Дональду Трампу перед возможными переговорами с Россией. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью агентству Bloomberg.
Зеленский заявил, что у европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать реалистичный сдерживающий фактор для диктатора Владимира Путина, и любое другое решение рискует создать разногласия внутри НАТО.
"Эта [миротворческая миссия] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", – отметил глава государства.
Накануне президент заявил, что потребуется по меньшей мере 200 000 европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России после любого соглашения о прекращении огня.
В декабре издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявляло, что Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем.
- 16 января Зеленский отметил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Подробности следует обсудить с США.
- Кир Стармер сказал, что не хочет "забегать вперед", но во время встречи с Зеленским он дал понять, что Великобритания готова "играть полноценную роль" в этом вопросе.