Зеленский: В миротворческой миссии должны быть американцы, без них никто не рискнет

"Эта [миссия] не может быть без США. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть", — считает президент

Владимир Зеленский (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы для Украины должны предусматривать войска США, о чем он обратился к Дональду Трампу перед возможными переговорами с Россией. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью агентству Bloomberg.

Зеленский заявил, что у европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать реалистичный сдерживающий фактор для диктатора Владимира Путина, и любое другое решение рискует создать разногласия внутри НАТО.

"Эта [миротворческая миссия] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", – отметил глава государства.

Накануне президент заявил, что потребуется по меньшей мере 200 000 европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России после любого соглашения о прекращении огня.

В декабре издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявляло, что Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем.