После прекращения огня понадобится минимум 200 000 миротворцев из Европы – Зеленский

Президент подчеркнул, что миротворцы – это лишь одна из составляющих гарантий безопасности, которые необходимы Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что потребуется как минимум 200 000 европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России после любого соглашения о прекращении огня. Об этом он сказал в комментарии журналистам после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

"От всех европейцев? 200 000, это минимум. Это минимум, иначе ничего", – ответил Зеленский на вопрос об идее миротворческого контингента.

Журналисты отмечают, что это количество примерно равно численности армии Франции.

Зеленский сказал, что по крайней мере это количество потребуется как гарантия безопасности, если российские силы будут составлять 1,5 млн человек, а у Украины будет только половина этого количества.

Он подчеркнул, что это будет лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине.

16 января Зеленский отметил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано.

Кир Стармер сказал, что не хочет "забегать вперед", но во время встречи с Зеленским он дал понять, что Великобритания готова "играть полноценную роль" в этом вопросе.

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