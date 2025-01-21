На переговорах Путин потребует уменьшения численности ВСУ в пять раз – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на уменьшении численности украинской армии за столом переговоров, а также недопуске Украины в НАТО. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Один из важных вопросов, который будет ставить Путин, и мы все это увидим, это уменьшение украинской армии в разы. Мы смогли сделать армию 800 000, и мы вместе с Европой – это армия, которая способна не только стоять и защищать свои границы, это армия, способная дать отпор Путину, и он это понимает", – сказал глава государства.

Поэтому, по словам Зеленского, самый простой путь для РФ "победить" на переговорах – давить на США, чтобы те блокировали членство Украины в НАТО, и уменьшение численности украинской армии в пять раз.