На переговорах Путін вимагатиме зменшення чисельності ЗСУ уп'ятеро – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на зменшенні чисельності української армії за столом переговорів, а також недопуску України в НАТО. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Одне з важливих питань, яке буде ставити Путін, і ми всі це побачимо, це зменшення української армії в рази. Ми змогли зробити армію 800 000, і ми разом з Європою – це армія, яка спроможна не тільки стояти й боронити свої кордони, це армія, яка спроможна дати відсіч Путіну, і він це розуміє", – сказав глава держави.

Тому, за словами Зеленського, найпростіший шлях для РФ "перемогти" на переговорах – тиснути на США, щоб ті блокували членство України у НАТО, і зменшення чисельності української армії вп'ятеро.