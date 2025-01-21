Зеленський на Давосі: Росія може виставити до 1,5 млн солдатів, Європі треба триматися разом

Президент зауважив, що РФ уклала угоди з Іраном та КНДР проти Європи та Америки

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Європейським країнам необхідно триматися разом, аби впоратися з викликами у політиці, обороні та економіці з боку Росії та її союзників, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому форумі у Давосі.

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"Навіть попри те, що російський загальний економічний потенціал набагато менший, ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом", – зазначив голова держави.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном, а також уже має цілісну угоду з Північною Кореєю.

Зеленський зауважив, що ці країни укладають такі угоди проти Європи та проти Америки: "Це не випадковість, це їхні стратегічні пріоритети".

На думку президента, пріоритети Європи повинні відповідати виклику у політиці, обороні та економіці, й з такими загрозами можна впоратися лише разом.

"Навіть в тому, що стосується розміру армії. Росія може виставити близько 1,3-1,5 млн солдатів. Ми маємо у нашій армії понад 800 000, другі за нами французи – понад 200 000 військ, потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство. Всі інші мають менше", – акцентував голова держави.

Він зазначив, що у такій ситуації одна країна не може убезпечити себе самостійно – і всі європейські держави повинні бути разом, аби "це щось значило".

Прем'єр Польщі Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з його країною, то це б удесятеро перевищило витрати Росії на свою оборону.