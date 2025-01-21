Зеленский на Давосе: РФ может выставить до 1,5 млн солдат, Европе нужно держаться вместе

Президент отметил, что Россия заключила соглашения с Ираном и КНДР против Европы и Америки

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Европейским странам необходимо держаться вместе, чтобы справиться с вызовами в политике, обороне и экономике со стороны России и ее союзников, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном форуме в Давосе.

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"Даже, несмотря на то, что российский общий экономический потенциал намного меньше, чем потенциал Европы, она производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе", – отметил глава государства.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном, а также у него уже есть целостное соглашение с Северной Кореей.

Зеленский отметил, что эти страны заключают такие соглашения против Европы и Америки: "Это не случайность, это их стратегические приоритеты".

По мнению президента, приоритеты Европы должны соответствовать вызову в политике, обороне и экономике, и с такими угрозами можно справиться только вместе.

"Даже в том, что касается размера армии. Россия может выставить около 1,3-1,5 млн солдат. Мы имеем в нашей армии более 800 000, вторые за нами французы – более 200 000 войск, затем Германия, Италия и Соединенное Королевство. У всех остальных меньше", – акцентировал глава государства.

Он отметил, что в такой ситуации одна страна не может обезопасить себя самостоятельно – и все европейские государства должны быть вместе, чтобы "это что-то значило".

Премьер Польши Туск заявил, что если бы другие страны Европы вкладывались в обороноспособность на уровне с его страной, то это в десять раз превысило бы расходы России на свою оборону.