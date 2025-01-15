Туск: Европа могла бы в десять раз превысить расходы России на оборону и укрепить защиту

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что если бы другие страны Европы вкладывались в обороноспособность на уровне с Польшей, то это в десять раз превысило бы расходы России на свою оборону. Об этом он заявил на совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Другие страны не должны платить 1,5% своего ВВП на оборону – этого мало, по словам Туска. Он считает, что государства НАТО должны вкладываться в оборону на уровне Польши.

"Если бы Евросоюз и члены НАТО платили на обороноспособность столько, сколько Польша, то это означало бы, что мы тратили в 10 раз больше, чем Россия. Не нужно много", – сказал он.

Премьер не исключил, что в случае усиления позиций европейских стран может измениться и позиция США. Туск подчеркнул, что никто, кроме Европы, не решит ее проблем обороны.

"Если все европейские страны начнут серьезно трактовать свои обязательства в НАТО, я уверен – Америка будет с удовольствием сотрудничать с нами", – сказал польский премьер.

Он также подчеркнул, что Европа не находится в конфронтации с Россией. А это Россия идет на конфликт и это не план Европы.

18 декабря 2024 года сообщалось, что в Европе обсуждается миротворческая миссия для Украины, которая может привлечь 100 000 военных.

10 января глава Минобороны Польши не исключил, что Россия может напасть на страну.

15 января CNN сообщал, что в Европе активно обсуждается развертывание войск НАТО в Украине.