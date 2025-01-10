Косиняк-Камыш: Не исключено, что Россия может напасть на Польшу

Глава Минобороны отметил, что необходимо быть умнее и готовиться к возможному противостоянию

Владислав Косиняк-Камыш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключает, что Россия может напасть на страну. Гибридные атаки, по его словам, только часть войны, нужно быть готовым к любому сценарию, сказал он в интервью RMF FM.

"Гибридные атаки происходят не только в Польше, но и во всей Европе. Это часть войны, очень опасная часть. Не будем этого недооценивать. Распространение лжи в интернете, искажение фактов, манипуляция и ослабление социального иммунитета разрушают одну из основ безопасности. Это серьезное нападение на Польшу", – сказал глава польского Минобороны.

Он перечислил диверсии и саботажи, которые происходили в последнее время, и обратил внимание на события в Балтийском море. Косиняк-Камыш отметил, что всем казалось, что Россия не нападет на Украину, но необходимо быть умнее и готовиться.

Что касается защиты Балтийского моря, то Польша оснастит военно-морской флот еще большим количеством кораблей, строительство которых сейчас продолжается.

"Я объявил о закупке дополнительных кораблей. Впереди у нас программа "Орка", то есть подписание соглашения на закупку подлодок. Надеюсь, что в этом году мы подпишем этот контракт", – сообщил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что является сторонником крепкого стратегического союза со скандинавскими странами.

- Rosja może zaatakować Polskę?



💬 Tak, atak wojny hybrydowej toczy się już nie tylko w Polsce, w całej Europie. To jest część wojny, bardzo niebezpieczna. Trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz – @KosiniakKamysz @MON_GOV_PL w Porannej #RozmowaRMF @Radio_RMF24 @RMF24pl pic.twitter.com/bugQhJhbhw — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) January 10, 2025