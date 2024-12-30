Польша построит дорогу в Калининградскую область, чтобы быстро перебрасывать войска
В ближайшие месяцы Польша построит дорогу к Калининградской области РФ, что позволит польским войскам оперативнее реагировать на любые угрозы. Об этом в интервью Financial Times заявил замглавы министерства внутренних дел страны Мацей Дущик.
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По его словам, к следующему лету Польша планирует завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью. Это необходимый шаг для сдерживания мигрантов, который Варшава рассматривает как часть гибридной войны России.
Кроме того, он отметил, что в ближайшее время Польша построит новую дорогу к Калининградской области. Дущик считает, что эти меры позволят Польше добиться почти полной пограничной безопасности.
- 2 ноября 2022 года бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение о немедленном начале строительства заграждений вдоль границы с Калининградской областью России.