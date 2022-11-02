Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью РФ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение о немедленном начале строительства заграждений вдоль границы с Калининградской областью России. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает PAP.

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Минобороны Польши существенно усиливает меры безопасности на границе с Россией из-за открытия аэропорта Калининграда для рейсов с Ближнего Востока и Северной Африки.

Блащак заявил, что в связи с вероятным усилением потока беженцев через Калининград границу необходимо "запечатать", и работы по созданию сплошного заграждения начнутся немедленно. Решение об этом было принято на комитете по вопросам безопасности и обороны Совета министров Польши.

Заграждение будет аналогично тому, которое уже выстроено вдоль границы с Беларусью - три ряда колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. Кроме того, наблюдение за границей будет обеспечено электронными средствами слежения.

Ранее в Евросоюзе предположили, что Россия, вероятно, пытается организовать переброску беженцев из Сирии к границам Евросоюза через Калининград.

Летом 2021 года режим Лукашенко организовал доставку нелегальных мигрантов из Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Это вызвало усиление мер безопасности на границах Беларуси, включая установление постоянных заграждений и военные операции по противодействию массовым прорывам через границу. На Западе считали, что эта операция могла быть организована по инициативе Кремля.

29 сентября 2022 года МВД Литвы предложило расторгнуть двусторонние договоры с Беларусью, так как режим Лукашенко продолжает использовать мигрантов как инструмент для политического давления и способствует организации миграционного кризиса на границе.

Сергій Бережний

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