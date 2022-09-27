МВД Литвы хочет разорвать соглашения с Беларусью: Союзник РФ продолжает гибридную агрессию
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте внесла предложение о расторжении двусторонних международных договоров и межведомственных соглашений с Беларусью, заключенных по линии МВД. Соответствующую инициативу она озвучила на заседании Госсовета по обороне, передает LRT.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, режим диктатора Александра Лукашенко продолжает использовать мигрантов как инструмент для политического давления, а чиновники Беларуси способствуют организации миграционного кризиса на границе.
"Поскольку Беларусь нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют свое значение, и мы предлагаем их расторгнуть", — заявила Билотайте.
Она отметила, что геополитические угрозы в регионе не уменьшаются, а Беларусь является союзником России и продолжает гибридную агрессию против Литвы на границе, поэтому международные договоренности с ней теряют смысл.
- Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.
- Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России.
- Россия может ввести военное положение в приграничных областях после псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Читайте также: Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина
Комментарии