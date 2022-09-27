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МВД Литвы хочет разорвать соглашения с Беларусью: Союзник РФ продолжает гибридную агрессию

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 15:43
МВД Литвы хочет разорвать соглашения с Беларусью: Союзник РФ продолжает гибридную агрессию - Фото
Глава МВД Литвы Агне Билотайте (Фото: J. Stacevičiaus/LRT nuotr)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте внесла предложение о расторжении двусторонних международных договоров и межведомственных соглашений с Беларусью, заключенных по линии МВД. Соответствующую инициативу она озвучила на заседании Госсовета по обороне, передает LRT.

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По ее словам, режим диктатора Александра Лукашенко продолжает использовать мигрантов как инструмент для политического давления, а чиновники Беларуси способствуют организации миграционного кризиса на границе. 

"Поскольку Беларусь нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют свое значение, и мы предлагаем их расторгнуть", — заявила Билотайте.

Она отметила, что геополитические угрозы в регионе не уменьшаются, а Беларусь является союзником России и продолжает гибридную агрессию против Литвы на границе, поэтому международные договоренности с ней теряют смысл. 

Читайте также: Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина

Дмитро Гриниченко
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Россия беларусь литва александр лукашенко
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