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Премьер Литвы: Спасение россиян от мобилизации — это не наша обязанность, у них было время

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 13:54
Премьер Литвы: Спасение россиян от мобилизации — это не наша обязанность, у них было время - Фото
Ингрида Шимоните (Фото: EPA)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств. Об этом сообщает Delfi, цитируя Шимоните. 

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По ее словам, война России против Украины началась еще в 2014 году, а полномасштабное вторжение идет с 24 февраля, а поэтому у граждан РФ было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны. 

"Мне было бы непонятно, если бы мы впускали людей по гуманитарным причинам только потому, что для них война была нормой, пока они видели ее по телевизору, сидя на диване, а стала ненормальной, когда правительство и Шойгу призвали в армию и предложили физически принять в этом участие", — сказала Шимоните. 

Она отметила, что ситуацию каждого россиянина, который будет просить о въезде в Литву, страна будет рассматривать отдельно. 

"Спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран", — резюмировала премьер. 

Ранее Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Мобилизация в России — Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ 

Дмитро Гриниченко
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война литва Ингрида Шимоните мобилизация в россии
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