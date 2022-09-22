Мобилизация в России — Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ
Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны. Об этом заявил спикер Сената страны Маулен Ашимбаев, цитирует его Informburo.
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По его словам, если россияне захотят приехать в Казахстан "по каким-то делам, побыть какой-то период и потом уехать", то въезд ограничиваться не будет.
"У нас есть определенные обязательства. Есть соглашение, которые мы подписали. Если россияне сейчас будут приезжать, мы не можем ограничивать это. Но мы очень надеемся, что ситуация в Украине будет стабилизирована", — сказал Ашимбаев.
Он отметил, что жители Казахстана будут следить за событиями в России, так как это соседнее государство, однако комментировать объявление мобилизации в России Ашимбаев не стал.
"Мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходят внутри другой страны. Хотелось бы обозначить еще раз позицию Казахстана по конфликту, противостоянию и кровопролитию, которое происходит в Украине. Наша позиция не изменилась. Это можно решить только политическим путем, путем нахождения компромисса, принятия взаимоприемлемых решений. Другого выхода нет", — заявил спикер Сената.
Ашимбаев подчеркнул, что состоявшийся 21 сентября обмен пленными дает надежду, что между Украиной и Россией идет переговорный процесс.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
- Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
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