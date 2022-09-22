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Мобилизация в России — Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ

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22.09.2022, 11:19
Мобилизация в России — Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ - Фото
Маулен Ашимбаев (Фото: пресс-служба сената Казахстана)

Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны. Об этом заявил спикер Сената страны Маулен Ашимбаев, цитирует его Informburo.

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По его словам, если россияне захотят приехать в Казахстан "по каким-то делам, побыть какой-то период и потом уехать", то въезд ограничиваться не будет. 

"У нас есть определенные обязательства. Есть соглашение, которые мы подписали. Если россияне сейчас будут приезжать, мы не можем ограничивать это. Но мы очень надеемся, что ситуация в Украине будет стабилизирована", — сказал Ашимбаев.

Он отметил, что жители Казахстана будут следить за событиями в России, так как это соседнее государство, однако комментировать объявление мобилизации в России Ашимбаев не стал. 

"Мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходят внутри другой страны. Хотелось бы обозначить еще раз позицию Казахстана по конфликту, противостоянию и кровопролитию, которое происходит в Украине. Наша позиция не изменилась. Это можно решить только политическим путем, путем нахождения компромисса, принятия взаимоприемлемых решений. Другого выхода нет", — заявил спикер Сената. 

Ашимбаев подчеркнул, что состоявшийся 21 сентября обмен пленными дает надежду, что между Украиной и Россией идет переговорный процесс. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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Россия война казахстан мобилизация в россии
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