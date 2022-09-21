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Латвия не будет выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 11:50
Латвия не будет выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", – написал он.

  • С 19 сентября Латвия ограничила въезд россиян с шенгенскими визами.
  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Читайте также: Глава МИД Латвии: Ответом на "референдумы" РФ должны стать санкции и оружие для Украины

Вадим Ребрина
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Латвия виза эдгарс ринкевичс
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