"Вас здесь не ждут". Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенским визами с 19 сентября

Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами с 19 сентября по соображениям безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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По его словам, с 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с полномасштабной войной России против Украины, ограничивает въезд для российских граждан с шенгенскими визами.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны", — написал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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