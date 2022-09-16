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"Вас здесь не ждут". Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенским визами с 19 сентября

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 08:07
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами с 19 сентября по соображениям безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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По его словам, с 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с полномасштабной войной России против Украины, ограничивает въезд для российских граждан с шенгенскими визами.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны", — написал дипломат.

Читайте также: Жестокость армии России в Украине во многом напоминает действия ИГИЛ — глава МИД Латвии 

Дмитро Гриниченко
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Россия война Латвия эдгарс ринкевичс
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