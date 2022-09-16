"Вас здесь не ждут". Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенским визами с 19 сентября
16.09.2022, 08:07
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)
Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами с 19 сентября по соображениям безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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По его словам, с 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с полномасштабной войной России против Украины, ограничивает въезд для российских граждан с шенгенскими визами.
"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны", — написал дипломат.
- Ринкевичс считает, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы над Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы.
- Он заявлял, что нужно перестать звонить Путину после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который стал очередным военным преступлением России.
- Дипломат отмечал, что НАТО не является ошибкой, ведь в регионах, где присутствует Альянс, есть мир.
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