UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Латвии о расширении НАТО: Где Альянс – там мир, где Россия – война

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 09:59
Глава МИД Латвии о расширении НАТО: Где Альянс – там мир, где Россия – война - Фото
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)

Расширение НАТО не является ошибкой, ведь в регионах, где присутствует Альянс, есть мир. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Тем, кто думает, что расширение НАТО было ошибкой, имейте в виду следующее: где НАТО, там мир – где Россия, там война", – написал он.

Читайте также: Финляндия в ближайшие недели направит заявку на вступление в НАТО, шведы тоже собираются

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато эдгарс ринкевичс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 