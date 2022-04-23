Глава МИД Латвии о расширении НАТО: Где Альянс – там мир, где Россия – война
23.04.2022, 09:59
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)
Расширение НАТО не является ошибкой, ведь в регионах, где присутствует Альянс, есть мир. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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"Тем, кто думает, что расширение НАТО было ошибкой, имейте в виду следующее: где НАТО, там мир – где Россия, там война", – написал он.
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