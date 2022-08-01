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Жестокость армии России в Украине во многом напоминает действия ИГИЛ — глава МИД Латвии

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 06:46
Жестокость армии России в Украине во многом напоминает действия ИГИЛ — глава МИД Латвии - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что жестокость российских оккупантов на войне против Украины напоминают действия боевиков террористической организации ИГИЛ. Об этом он сообщил в интервью Politico.

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По его словам, Европейский Союз должен объявить Россию государством-спонсором терроризма, в частности, после убийства украинских военнопленных в Еленовке. Он отметил, что "нужно называть вещи своими именами", так как действия оккупантов в Украине "напоминают ИГИЛ", которое Европа всегда называла террористической организацией. 

"Единственный способ двигаться вперед — это усилить текущую стратегию, которая заключается в поддержке Украины, отправке дополнительной военной помощи. Общество должно это почувствовать, большинство россиян поддерживают политику Кремля. Если мы осуждаем такие страны, как Иран, то Россия ничем не отличается", — заявил дипломат. 

Ринкевичс также сказал о необходимости конфискации активов российского правительства и ограничении выдачи виз в ЕС для россиян, за исключением "гуманитарных соображений". 

Читайте также: Путин думает об империи и уничтожении Украины, а не о выборах 2024 года — Ринкевичс

Дмитрий Гриниченко
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война терроризм Латвия эдгарс ринкевичс
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