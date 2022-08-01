Жестокость армии России в Украине во многом напоминает действия ИГИЛ — глава МИД Латвии
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что жестокость российских оккупантов на войне против Украины напоминают действия боевиков террористической организации ИГИЛ. Об этом он сообщил в интервью Politico.
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По его словам, Европейский Союз должен объявить Россию государством-спонсором терроризма, в частности, после убийства украинских военнопленных в Еленовке. Он отметил, что "нужно называть вещи своими именами", так как действия оккупантов в Украине "напоминают ИГИЛ", которое Европа всегда называла террористической организацией.
"Единственный способ двигаться вперед — это усилить текущую стратегию, которая заключается в поддержке Украины, отправке дополнительной военной помощи. Общество должно это почувствовать, большинство россиян поддерживают политику Кремля. Если мы осуждаем такие страны, как Иран, то Россия ничем не отличается", — заявил дипломат.
Ринкевичс также сказал о необходимости конфискации активов российского правительства и ограничении выдачи виз в ЕС для россиян, за исключением "гуманитарных соображений".
- Ринкевичс считает, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы над Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы.
- Он заявлял, что нужно перестать звонить Путину после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который стал очередным военным преступлением России.
- Дипломат отмечал, что НАТО не является ошибкой, ведь в регионах, где присутствует Альянс, есть мир.
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