Путин думает об империи и уничтожении Украины, а не о выборах 2024 года — Ринкевичс
Российский диктатор Владимир Путин озабочен восстановлением российской империи и уничтожением Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН.
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С его точки зрения, Путин не думает о выборах 2024 года, которые, по идее, должны пройти в РФ, а просто "хочет иметь империю".
"Мы понимаем, что без уничтожения Украины империя невозможна. Избирательной кампании в России не будет, это будет просто цирк для российской и заграничной публики", — сказал дипломат.
Ринкевичс считает, что выборы в РФ можно сравнить с аналогичным процессом в СССР, где в открытой предвыборной кампании никто не принимал участие, кроме действующих советских руководителей.
"Я думаю, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, министерства обороны, а не от того, что думают люди в Санкт-Петербурге или Владивостоке либо где-нибудь в России. Я считаю, что настоящий электорат — это сидящие в Кремле люди, а не те, которые собираются участвовать в выборах", — заявил он.
- Ринкевичс считает, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы над Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы.
- Он заявлял, что нужно перестать звонить Путину после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который стал очередным военным преступлением России.
- Дипломат отмечал, что НАТО не является ошибкой, ведь в регионах, где присутствует Альянс, есть мир.
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