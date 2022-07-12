UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин думает об империи и уничтожении Украины, а не о выборах 2024 года — Ринкевичс

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 12:54
Путин думает об империи и уничтожении Украины, а не о выборах 2024 года — Ринкевичс - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин озабочен восстановлением российской империи и уничтожением Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С его точки зрения, Путин не думает о выборах 2024 года, которые, по идее, должны пройти в РФ, а просто "хочет иметь империю".

"Мы понимаем, что без уничтожения Украины империя невозможна. Избирательной кампании в России не будет, это будет просто цирк для российской и заграничной публики", — сказал дипломат. 

Ринкевичс считает, что выборы в РФ можно сравнить с аналогичным процессом в СССР, где в открытой предвыборной кампании никто не принимал участие, кроме действующих советских руководителей.

"Я думаю, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, министерства обороны, а не от того, что думают люди в Санкт-Петербурге или Владивостоке либо где-нибудь в России. Я считаю, что настоящий электорат — это сидящие в Кремле люди, а не те, которые собираются участвовать в выборах", — заявил он.

Читайте также: Глава МИД Латвии: Раз Кремль угрожает Третьей мировой, это явный признак – Украина успешна 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин Латвия эдгарс ринкевичс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 