Глава МИД Латвии о Кременчуге: Давайте перестанем звонить в Кремль, РФ нужно изолировать

Нужно перестать звонить российскому диктатору Владимиру Путину после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который стал очередным военным преступлением России. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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По его словам, наступит день, когда виновные в обстреле ТЦ в Кременчуге будут привлечены к ответственности.

"Давайте перестанем звонить в Кремль, они должны быть полностью изолированы, введены дополнительные санкции", – заявил глава МИД Латвии.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 10 человек, еще 40 получили ранения.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Дмитрий Гриниченко

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