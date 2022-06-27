Глава МИД Латвии о Кременчуге: Давайте перестанем звонить в Кремль, РФ нужно изолировать
27.06.2022, 22:17
Эдгарс Ринкевичс (фото: EPA)
Нужно перестать звонить российскому диктатору Владимиру Путину после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который стал очередным военным преступлением России. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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По его словам, наступит день, когда виновные в обстреле ТЦ в Кременчуге будут привлечены к ответственности.
"Давайте перестанем звонить в Кремль, они должны быть полностью изолированы, введены дополнительные санкции", – заявил глава МИД Латвии.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 10 человек, еще 40 получили ранения.
- Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
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