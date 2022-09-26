Россия может ввести военное положение после псевдореферендумов — министр обороны Литвы
Россия может ввести военное положение в приграничных областях после псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, цитирует его LRT.
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По его словам, после фейковых "референдумов" в Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, на приграничных территориях России может быть введено военное положение, чтобы ограничить возможность россиян покинуть страну.
"Я думаю, что слухи о введении военного положения в приграничных районах, граничат ли они с Украиной или где-то еще, — это не просто слухи", — сказал Анушаускас.
Он отметил, что стоит ждать введения военного положения или какого-либо усиленного режима в РФ 28 сентября.
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- Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
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