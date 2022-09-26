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Россия может ввести военное положение после псевдореферендумов — министр обороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 14:01
Россия может ввести военное положение после псевдореферендумов — министр обороны Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото: Arvydas Anušauskas/Facebook)

Россия может ввести военное положение в приграничных областях после псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, цитирует его LRT.

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По его словам, после фейковых "референдумов" в Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, на приграничных территориях России может быть введено военное положение, чтобы ограничить возможность россиян покинуть страну. 

"Я думаю, что слухи о введении военного положения в приграничных районах, граничат ли они с Украиной или где-то еще, — это не просто слухи", — сказал Анушаускас. 

Он отметил, что стоит ждать введения военного положения или какого-либо усиленного режима в РФ 28 сентября.

Читайте также: Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина

Дмитро Гриниченко
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Россия война литва псевдореферендум Арвидас Анушаускас мобилизация в россии
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