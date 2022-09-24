Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Литва не будет пускать людей, которые "просто убегают от ответственности".

Он отметил, что россияне должны остаться в России и сражаться против диктатора Владимира Путина.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Дмитро Гриниченко

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