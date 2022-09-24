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Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 09:39
Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Литва не будет пускать людей, которые "просто убегают от ответственности". 

Он отметил, что россияне должны остаться в России и сражаться против диктатора Владимира Путина

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств. 

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Мобилизация в России — Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ 

Дмитро Гриниченко
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война литва Габриэлюс Ландсбергис мобилизация в россии
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