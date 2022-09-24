Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Литва не будет пускать людей, которые "просто убегают от ответственности".
Он отметил, что россияне должны остаться в России и сражаться против диктатора Владимира Путина.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.
Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
Читайте также: Мобилизация в России — Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ
Комментарии