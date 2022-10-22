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Россия может направить новую волну сирийских беженцев в ЕС через Калининград – Bild

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 16:04
Россия может направить новую волну сирийских беженцев в ЕС через Калининград – Bild - Фото
Мигранты на границе Беларуси и Польши (Фото - EPA)

Россия, вероятно, пытается организовать переброску беженцев из Сирии к границам Евросоюза через Калининград. Об этом пишет Bild.   

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Эксперты обратили внимание, что Россия перевела аэропорт Калининграда с 1 октября в режим Open Skies – это означает, что он открыт для любых рейсов из всех стран мира. Поскольку рейсы в Калининград осуществляют только авиакомпании "дружественных" России государств, среди которых числятся Сирия, Турция и Беларусь, это может означать увеличение именно сирийских рейсов. 

Аналитик польского аналитического центра Strategy & Future Марек Буджич считает, что Россия может задействовать против Евросоюза в качестве средства давления новую миграционную волну, которая может оказаться серьезным испытанием для ЕС из-за большого числа уже принятых в Европе беженцев из Украины.      

Буджич полагает, что одной из целей, которых пытается достичь Россия усилением ракетного террора против энергетической инфраструктуры Украины, также является увеличение потока беженцев в ЕС.   

  • Летом 2021 года режим Лукашенко организовал доставку нелегальных мигрантов из Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Это вызвало усиление мер безопасности на границах Беларуси, включая установление постоянных заграждений и военные операции по противодействию массовым прорывам через границу. На Западе считали, что эта операция могла быть организована по инициативе Кремля.

  • 29 сентября 2022 года МВД Литвы предложило расторгнуть двусторонние договора с Беларусью, так как режим Лукашенко продолжает использовать мигрантов как инструмент для политического давления и способствует организации миграционного кризиса на границе. 

Сергій Бережний
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миграционный кризис калининград
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