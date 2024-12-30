Польща побудує дорогу до Калінінградської області, щоб швидко перекидати війська

У МВС Польщі вважають, що ці заходи дозволять Польщі досягти майже повної прикордонної безпеки

Мацей Дущик (Фото: пресслужба польського уряду)

Найближчими місяцями Польща побудує дорогу до Калінінградської області РФ, що дасть можливість польським військам оперативніше реагувати на будь-які загрози. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник глави міністерства внутрішніх справ країни Мацей Дущик.

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За його словами, до наступного літа Польща планує завершити будівництво прикордонної стіни та закрити кордон з Білоруссю. Це необхідний крок для стримування потоку мігрантів, який Варшава розглядає як частину гібридної війни Росії.

Крім того, він зазначив, що найближчим часом Польща побудує нову дорогу в напрямку Калінінградської області. Дущик вважає, що ці заходи дозволять Польщі досягти майже повної прикордонної безпеки.

2 листопада 2022 року колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення про негайний початок будівництва загороджень уздовж кордону з Калінінградською областю Росії.