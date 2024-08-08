Литва будує фортифікації на кордоні з Калінінградською областю Росії

Вже почалося транспортування на спеціально обладнані майданчики так званих "зубів дракона", протитанкових "їжаків" та іншого обладнання

Прапор Литви (Ілюстративне фото: EPA)

Литва починає укріплювати оборонними спорудами кордон із Калінінградською областю Росії. Про це повідомив міністр національної оборони країни Лаурінас Кащюнас, передає мовник LRT.

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За словами міністра, після оцінки ситуації у прикордонні Литва вирішила встановити фортифікаційні споруди у двох місцях поблизу Калінінградської області. Кащюнас зазначив, що вже почалося транспортування на спеціально обладнані майданчики так званих "зубів дракона", протитанкових "їжаків" та іншого обладнання.

Роботи з будівництва фортифікаційних споруд, як наголосив очільник оборонного відомства, мають завершити до кінця 2024 року.

Міністерство національної оборони Литви має офіційно представити громадськості рішення щодо постійного укріплення на кордоні з Калінінградською областю РФ 5 вересня. Раніше у відомстві повідомляли, що на заходи з контрмобільності виділено понад 4 млн євро.

22 травня російське опозиційне видання The Moscow Times писало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою у Балтійському морі.

МЗС Литви назвало це "залякуванням" і заявило, що "це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи".

2 липня мер Вільнюса представив комплексний план оборони міста на випадок вторгнення, який передбачає закупівлю так званих "зубів дракона" та тренування пілотів дронів.

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